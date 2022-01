Croatie: un chien sauve un randonneur en le tenant au chaud pendant plusieurs heures

Le service croate des secours de montagne s’est exprimé sur Facebook :

«L’amitié et l’amour entre l’homme et le chien sont sans limites», a expliqué son propriétaire. Sur la photo publiée, on voit le chien couché en boule sur la victime allongée sur le brancard. « Ce petit chien est un vrai miracle, gentil, sympa, peut-être qu’il aime les gens plus que les autres chiens ».