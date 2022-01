Valentino Rossi: «Ma priorité actuelle est d’assumer mon rôle de père»

Deux mois après son départ à la retraite, Valentino Rossi disputera les 12 Heures du Golfe au volant d’une Gran Turismo en compagnie de son frère Luca et de son ami Uccio. En juin, il participera également aux 24 Heures du Mans. Deviendra-t-il pilote d’essai pour Ducati ou ambassadeur du MotoGP ? « Non, je resterai à jamais un pilote. » Et il compte bien assumer pleinement son nouveau rôle de père : « Nous avons déjà choisi le nom de notre fille, mais c’est un secret. »

Dans un petit mois, je deviendrai papa. C’est la chose la plus importante à présent. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. On dit que c’est une émotion qui vous change à jamais. Ce sera ma deuxième vie. » Valentino caresse délicatement son petit œuf Kinder – c’est ainsi que sa fiancée Francesca Sofia Novello a baptisé son baby bump. Cette dernière vient d’entamer son huitième mois de grossesse. Le couple, qui attend une petite fille, a déjà choisi un prénom, mais ne souhaite pas le révéler pour l’instant. Aujourd’hui, Valentino Rossi part pour les Emirats arabes unis avec sa bande de Tavullia. Les 7 et 8 janvier prochains, il concourra sur le circuit Yas Marina d’Abu Dhabi au volant d’une Ferrari 488 Gran Turismo – avec son frère Luca et son ami Uccio Salucci. Si ce n’est pas la première fois qu’il participe à cette compétition, par le passé, cela avait tout d’un jeu pour lui. Car le mois qui suivait, le Doc enfourchait à nouveau sa moto. Aujourd’hui, en revanche, il passe aux choses sérieuses.