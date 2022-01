Kamara: «Charleroi a un numéro 1 clair, mais à moi de mettre du doute»

Quelques mois après avoir déjà discuté avec le Sporting de Charleroi, Bingourou Kamara a bel et bien quitté Strasbourg pour le Mambourg cet hiver. Alors que, l’été dernier, le portier sénégalais devait rejoindre Charleroi au « détriment » d’Hervé Koffi, il vient désormais pour pallier l’envol du Burkinabé pour la CAN cette fois. Alors que Bingourou Kamara découvre ses nouveaux équipiers depuis ces lundi et mardi qu’il s’apprêtait à embarquer pour Antalya depuis l’aéroport de Düsseldorf, le gardien prêté par Strasbourg est revenu sur ses ambitions avec les Zèbres, mais aussi les échanges qu’il a pu avoir avec la direction et le coach carolos, qui l’ont convaincu que le projet sambrien avait tout pour lui convenir. Barré par Matz Sels à la Meinau, Bingourou Kamara entend montrer ce qu’il vaut en Jupiler Pro League. Même si cela ne doit durer que quelques rencontres. Il a d’ailleurs opté pour le numéro 1 au moment de floquer son nouvel équipement Kappa.