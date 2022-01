Yves Van Laethem: «Il faudrait renforcer un peu les mesures»

Le variant omicron évolue rapidement, en Belgique et à l’étranger. Que sait-on de ce variant. Yves Van Laethem a déclaré à L’avenir que « le variant omicron est clairement moins agressif que ses prédécesseurs ». « Il amène moins à l’hôpital, moins en soins intensifs et moins de décès. »

Mais s’il est moins agressif, il est cependant très contagieux. Yves Van Laethem l’explique, le variant omicron représente désormais 85 à 90 % des infections. La courbe est déjà très verticale. « On peut espérer atteindre un pic entre le milieu et la fin du mois de janvier. Un pic plus élevé que celui de la 4e vague. »