3.000 vols à vide par Brussels Airlines juste pour conserver les créneaux de vols (PRESS)

Le groupe Lufthansa Groep, dont fait partie Brussels Airlines, va annuler d'ici fin mars 33.000 vols prévus, en raison d'une chute des réservations causée par le variant Omicron du Covid-19. Ces annulations auraient pu être plus conséquentes encore, mais pour conserver les droits de décollage et d'atterrissage, pas moins de 18.000 vols non nécessaires devront bien être assurés cet hiver, dont 3.000 par Brussels Airlines.

Avant la pandémie de coronavirus, la règle était que les compagnies aériennes assurent au moins 80% de leurs créneaux, sans quoi elles risquaient de perdre ces "slots". Désormais la proportion a déjà été revue à la baisse, à 50%, mais cela reste trop haut par rapport au volume de réservations.