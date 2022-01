Météo: une journée marquée par le froid, la neige de retour

Le début de la journée sera en effet marqué par un temps froid et sec avec quelques larges éclaircies. Dans le courant de la journée, le ciel se couvrira rapidement avec des averses sur le nord et l’est du territoire.

Mercredi matin, jusqu’à environ 08H00, des plaques de glace pourraient se former par endroits, à la faveur d’un temps froid et sec annonce l’IRM. Des averses sur le nord et l’est du territoire sont néanmoins attendues dans le courant de la journée.

Une alerte jaune est émise par l’institut pour des plaques de glace qui pourraient se former sur tout le territoire jusqu’à environ 08H00, hormis au littoral où le risque sera toutefois moindre.