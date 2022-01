Coronavirus: la pilule anti-Covid déjà disponible en janvier

Ces médicaments sont destinés aux patients à risque. « Les problèmes surviennent généralement dans la population plus âgée souffrant de comorbidités, les personnes de 40 à 50 ans, qui se retrouvent dans les hôpitaux », explique-t-il. « Les pilules constituent une ligne de protection supplémentaire mais seulement à une étape ultérieure, lorsque les personnes sont déjà infectées et sont devenues malade. Il existe suffisamment d’arguments pour dire que ces médicaments fonctionnent et empêchent certains malades d’aller à l’hôpital, mais nous ne savons pas exactement à quel point ils sont efficaces et chez quels individus. Cela nécessite une étude plus approfondie. »