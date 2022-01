Sony envisage de vendre des voitures électriques

Le groupe, plus connu pour ses téléviseurs ou ses consoles de jeux vidéo (Playstation), va créer une filiale baptisée Sony Mobility au printemps 2022.

Le secteur des véhicules électriques est encore minuscule: ils ne représentent que 3% des ventes actuellement aux Etats-Unis. Mais il suscite énormément d'intérêt et d'investissements.

La Vision S est truffée de capteurs internes et externes et sert notamment à Sony à tester ses technologies de conduite autonome, sans chauffeur.

General Motors a prévu d'investir plus de 35 milliards de dollars dans les véhicules électriques et autonomes d'ici 2025. Et aux Etats-Unis, les autorités prévoient de dépenser des milliards pour renforcer le réseau de bornes de recharge ou inciter les particuliers à abandonner leurs véhicules polluants.