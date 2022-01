Coronavirus: la FEF demande des règles identiques dans tout le supérieur à l’approche des examens

La Fédération des étudiants francophones (FEF) a demandé mercredi des règles identiques dans tout le supérieur pour la session d’examens de janvier, en cas de quarantaine liée à la pandémie de coronavirus, au lieu de la souplesse préconisée la veille par la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny.

Les étudiantes et étudiants des universités et hautes écoles francophones entament une nouvelle session d’examens marquée par le coronavirus et, cette année, par le variant omicron, plus contagieux et désormais dominant en Belgique. Face à cette situation, Mme Glatigny (MR) a appelé les établissements à faire preuve de souplesse, afin de trouver des solutions sur mesure pour les jeunes concernés par un isolement ou une quarantaine durant leurs examens.