Allocations: voici les nouveaux montants qui devraient être appliqués à partir de février

Le prochain dépassement de l’indice pivot surviendrait déjà en février, et non en août comme attendu précédemment, selon les dernières prévisions d’inflation publiées mardi par le Bureau fédéral du Plan qui prévoit une inflation de 5 % sur l’ensemble de l’année 2022. La hausse des prix avait été de 2,44 % en 2021 et 0,74 % en 2020.

Le Bureau du Plan voit l’inflation culminer en février avant de légèrement refluer les mois suivants mais la hausse des prix devrait s’élever à plus de 6 % en rythme annuel jusqu’en avril y compris.