Mathieu van der Poel ne défendra pas son titre mondial et met fin à sa saison de cyclo-cross

Mathieu van der Poel ne remportera pas son cinquième maillot arc-en-ciel, et le quatrième consécutif, de champion du monde de cyclo-cross le 30 janvier prochain à Fayetteville, aux États-Unis. Le Néerlandais de bientôt 27 ans (le 19 janvier) souffre du dos et a décidé de mettre un terme à sa saison de cyclo-cross, a annoncé mercredi son équipe Alpecin-Fenix.

« Nous voulons optimaliser le processus de guérison et ce n’est pas possible s’il y a la pression d’une éventuelle participation aux championnats du monde de Fayetteville » précisent les managers de l’équipe Christoph et Philip Roodhooft. « D’où la décision de mettre fin à sa saison de cyclo-cross. Sur le plan médical, il n’y a pas de nouvelles à communiquer. Mathieu respecte le repos prescrit, et la blessure est suivie par le staff médical et le spécialiste en charge du traitement. »