Podcast – Comprendre les nouvelles règles de quarantaine Les ministres de la santé du pays ont adopté de nouvelles règles pour tout ce qui concerne les tests et les quarantaines liées au Covid-19. Les asymptomatiques ne devront plus se faire tester.

Par la rédaction Publié le 5/01/2022 à 10:51 Temps de lecture: 1 min

Du changement en ce qui concerne les règles de quarantaine. Les ministres de la santé du pays se sont mis d’accord sur une nouvelle stratégie. Stratégie qui chamboule le testing et l’isolement. Quelles sont les nouvelles règles ? Et pourquoi ça a changé ? On pose toutes ces questions à Xavier Counasse, chef du service enquêtes.