«Une onde de choc»: la presse française réagit aux propos de Macron sur les non-vaccinés

A quelques mois de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron s’est livré sans détour lors d’un entretien accordé au Parisien . En affirmant vouloir « emmerder » les non-vaccinés, le président de la République a provoqué une véritable « onde de choc » qui a fait trembler la classe politique. « Ce sont des mots qui, à coup sûr, vont marquer la campagne présidentielle », écrit Le Parisien . « Et qui chamboulent à tous les niveaux l’actualité politique », continue le quotidien francilien.

« Macron en zone rouge », titre à son tour Libération. Pour le quotidien de gauche, si la phrase la plus commentée du chef du chef de l’État dans son interview au Parisien est celle sur son « envie » d’« emmerder » les non-vaccinés, une autre risque de faire des dégâts politiques beaucoup plus importants : « Un irresponsable n’est plus un citoyen. »

De son côté, Le Monde parle d’une « offensive réfléchie contre les non-vaccinés » dont l’audace pourrait être saluée. « Au risque de braquer les Français les uns contre les autres, Emmanuel Macron assume désormais ouvertement mener une bataille sans merci contre les non-vaccinés », écrit le quotidien national de référence.