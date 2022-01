Bruxelles: une villa à vendre pour près de 2 millions d’euros (photos)

Située dans le quartier du Prince d’Orange à Uccle, cette villa vient d’être entièrement rénovée. Elle est répartie sur trois niveaux et offre des espaces de vie spacieux agrémentés de grandes fenêtres et d’accès à plusieurs terrasses. L’habitation rassemble notamment un spacieux séjour, un garage ou encore quatre suites avec leurs salles d’eau. Elle profite aussi d’un jardin de 13,5 ares et d’une situation au calme, mais près de toutes les facilités de la ville.

Situation

La villa se situe à Uccle, dans une rue résidentielle du quartier prisé du Prince d’Orange. Malgré sa localisation en ville, elle profite d’un cadre particulièrement vert et calme, accentué par son jardin d’environ 13,5 ares. Le quartier est proche de la Forêt de Soignes, mais l’on trouve aussi à 5 minutes en voiture une belle variété de facilités comme des écoles ou des commerces – notamment ceux de Fort Jaco. Il suffit d’environ 10 minutes de route pour rejoindre le centre d’Uccle, ou encore Waterloo et Rhode-Saint-Genèse. Au niveau des transports en commun, on note la présence d’arrêts de bus à 10 minutes à pied de la villa et de plusieurs gares accessibles à temps égal en voiture (Linkebeek, Vivier d’Oie, Calevoet).

État général

La construction de la villa date de 1965, mais le bien a été rénové en profondeur en 2021. Il n’a pas encore été occupé depuis lors et son état est assez proche de celui d’un bien neuf. La villa dispose notamment d’un toit en chaume entièrement restauré, d’un système d’air conditionné à plusieurs étages, d’une nouvelle chaudière au gaz, etc. La maison est agrémentée de nombreux éléments de mobilier sur-mesure et de matériaux haut de gamme comme du marbre dans les salles d’eau et du corian dans la cuisine. Le jardin est quant à lui pourvu d’un arrosage automatique et d’un précablage pour des luminaires extérieurs. On retrouve aussi dans la villa un système d’alarme et de la vidéophonie.

Disposition

On pénètre dans la villa via un hall d’entrée agrémenté d’un escalier en colimaçon. En grimpant quelques marches, on arrive à hauteur de l’espace de vie situé au premier étage par rapport au jardin. Ce niveau comporte un spacieux séjour avec coin bureau et feu ouvert, ainsi qu’une cuisine super-équipée avec espace déjeuner. Une grande terrasse prolonge le salon et la cuisine tout en surplombant le jardin. A l’étage supérieur, on retrouve une suite avec une chambre de 33 m2, un dressing, une salle d’eau complète et un balcon, ainsi qu’une deuxième chambre avec placards et salle de douche. Les deux autres chambres (dont une avec dressing) et leurs salles d’eau sont implantées au rez-de-jardin et bénéficient d’un accès direct à la terrasse et l’extérieur. La villa est aussi équipée d’un carport, un garage, des caves et un abri au sein de son jardin.

Prix

La villa est affichée à 1.995.000 euros. Elle est située dans un quartier prisé et vient d’être intégralement rénovée. Il n’y a donc pas de travaux à prévoir dans l’immédiat.

Adresse : Uccle

Surface habitable : 312 m2

Chambres : 4

Salles d’eau : 4

WC : 5

Cave : oui

Jardin : oui, terrain 13,5 ares

État : rénové

Garage : oui

PEB : E