Bourse de Bruxelles - Une nouvelle prudente progression du BEL 20

Il s'inscrivait alors à 4.365 points avec 13 de ses éléments dans le vert, ceux-ci étant emmenés par Telenet (32,56), en hausse de 2,1% devant Ageas (48,61) qui gagnait 1,6% supplémentaire. KBC (78,48) était positive de 0,3% tandis que AB InBev (56,23) cédait 0,2%. Proximus (17,13) reculait de 1,5%, Elia (114,40) de 1,2% et Sofina (426,60) de 1%. Aperam (49,54) et Umicore (35,70) valaient 0,3% et 0,4% de plus que mardi, Melexis (103,50) récupérant 1%. Solvay (105,45) progressait de 0,6% contrairement à UCB (98,88) qui cédait 0,2%, arGEN-X (301,20) et Galapagos (47,24) abandonnant 1,3% et 2%. Les immobilières résistaient avec un mieux de 1% en WDP (41,74).

Xior (50,10) et Montea (134,80) s'appréciaient de 2,3% et 2%, Shurgard (57,40) de 1,4%. Nyrstar (0,31) reperdait 16,7% après son envol de 51,2% de la veille, CFE (127,20) rebondissant de 4,2% après son recul de 3,2%. Deceuninck (3,63) et Recticel (18,70) valaient 2% et 0,7% de plus que la veille, SmartPhoto (33,30) gagnant 2,4%. Acacia Pharma (1,39) et Hyloris (18,90) s'appréciaient enfin de 2,2% et 3,3%, Advicenne (9,43) gagnant 4,6% alors que Onward Medical (10,00) abandonnait 3,1%.