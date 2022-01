Vinicius Junior joueur le plus cher du monde selon le CIES, aucun Belge dans le top 30

Avec une valeur marchande estimée à 166.4 millions d’euros, le Brésilien devance Phil Foden et Erling Haaland. Premier Belge du classement, Romelu Lukaku arrive en 37e position.

Auteur d’un début de saison impressionnant sous les couleurs du Real Madrid, le Brésilien s’est vu attribuer une valeur marchande à hauteur de 166.4 millions d’euros. Il devance donc Phil Foden (152.6 millions d’euros) et Erling Haaland (142.5 millions d’euros), qui complètent le podium.

Ce mercredi, le CIES, l’observatoire du football européen du Centre international d’étude du sport, a publié sa liste des valeurs de transfert les plus élevées des joueurs évoluant dans le Top 5 des championnats. Et c’est Vinicius Junior qui crée une petite surprise en arrivant en tête de ce classement, basé sur les calculs d’un algorithme.

Côté Belge, c’est Romelu Lukaku qui est le joueur le plus cher, avec une valeur estimée à 79.3 millions d’euros, qui le place à la 37e place. Trois autres Belges figurent dans le top 100, à savoir Alexis Saelemaekers (89e), Kevin De Bruyne (91e) et Youri Tielemans (99e).

Pour le reste du classement on notera que Kylian Mbappé (71.5M), arrive en tête du classement des joueurs en fin de contrat, alors que Gianluigi Donnarumma est le gardien le plus cher, Rúben Dias remporte le classement pour les défenseurs centraux, Alphonso Davies parmi les défenseurs latéraux, Jude Bellingham pour les milieux défensifs, Florian Wirtz pour les milieux offensifs, et donc Vinícius Júnior pour les attaquants.