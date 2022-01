Crelan prévoit plus de deux ans pour intégrer AXA Banque

Au cours des 27 prochains mois, les deux banques prépareront une fusion afin de poursuivre toutes les activités bancaires sous le logo de Crelan. "Dans un premier temps, les deux banques continueront d'exister côte à côte et rien ne changera pour les clients. Et dans une phase ultérieure, lors de la migration et de l'intégration proprement dites, Crelan mettra également tout en œuvre pour que le processus se déroule aussi bien et aussi efficacement que possible pour les clients", précise le communiqué.

Aucune décision n'a encore été prise concernant d'éventuelles fusions d'agences ou d'autres changements résultant de la fusion, souligne encore Crelan. "Une concertation structurelle avec les partenaires sociaux et les représentants des agents bancaires indépendants au cours du processus d'intégration permettra de garantir que la fusion se déroule de manière optimale et transparente." La banque estime que la combinaison des compétences existantes dans les deux réseaux de vente permettra "d'optimiser la taille et le fonctionnement" des agences, et ainsi "mieux répondre aux besoins de conseil souvent plus spécialisés de nos clients".