Dakar: Walter Roelants transporté à l’hôpital après une chute lors de la 4e étape

« Mon père est resté au sol et la direction de course a dit qu’il avait quelque chose au dos », a déclaré Axel Roelants. « Il sentait heureusement ses jambes. Il a été évacué en hélicoptère dans un hôpital militaire où des examens seront effectués. Son état est stable. Mon père vient de me dire qu’il avait plus mal à son cœur de motard qu’au dos. »

Joel Roelants, un autre fils de Walter Roelants, est paralysé depuis 2014 après une chute au GP d’Italie de motocross. Cette chute a incité Walter Roelants à participer et à collecter des fonds pour l’association To Walk Again l’année dernière. Son objectif était de terminer la course et il y est parvenu. En 2021, il est devenu, à 60 ans et 285 jours, le plus vieux motard belge à finir le Dakar, tout en collectant la somme de 50.000 euros.