L’obligation vaccinale reste floue en Allemagne

Avec l’arrivée d’omicron et un taux de vaccination relativement faible en Europe (71,4 %), les Allemands ne voient plus d’autre façon que d’imposer l’obligation vaccinale pour mettre fin à la pandémie.

Le chancelier, Olaf Scholz, a promis de tout mettre en œuvre pour qu’un texte de loi soit voté en février et qu’il entre en vigueur dès le mois de mars. Un premier débat devrait avoir lieu fin janvier à l’assemblée fédérale (Bundestag). Les députés ont déjà voté, en décembre, l’obligation vaccinale des personnels-soignants et des employés des hôpitaux et des maisons de retraites (entrée en vigueur le 15 mars).