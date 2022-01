ATP Cup: la Pologne et l’Espagne se qualifient pour les demi-finales

La Pologne et l’Espagne sont les deux premières équipes qualifiées pour les demi-finales de l’ATP Cup de tennis, mercredi à Sydney en Australie. Les Polonais, invaincus, ont battu l’Argentine 3-0 et remporté le groupe D. L’Espagne, qui n’avait besoin que d’un point contre la Serbie, a aussi assuré sa place dans le dernier carré en s’adjugeant le groupe A. Les deux autres demi-finalistes, issus des groupes B et C, seront connus jeudi.

Hubert Hurkacz (ATP 9) a été trop fort pour l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 13) écarté 6-1, 6-4. Son compatriote Kamil Majchrzak (ATP 117) a aussi gagné son match face à l’Argentin Federico Delbonis (ATP 44) en deux sets : 6-3 et 7-6 (7/3). La Pologne a ensuite marqué le point du double. Szymon Walkow et Jan Zielinski ont battu Maximo Gonzalez et Andres Molteni 7-6 (7/4) et 7-6 (7/5). La Grèce et la Géorgie étaient les deux autres pays du groupe D.