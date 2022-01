Le CO, ce tueur silencieux qui hante nos foyers

L’intoxication au monoxyde de carbone est la principale cause d’intoxication mortelle dans notre pays. Le Centre antipoisons s’attend à des accidents encore plus nombreux cette année.

En cette période de l’année, de nombreux cas d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) font tristement la une des journaux. La faute à l’hiver qui s’installe et aux températures en baisse, mais aussi à l’augmentation du prix de l’énergie. « Les services d’urgence recensent toujours plus de cas en hiver car c’est l’époque de l’année où l’on se chauffe le plus », explique le professeur Dominique Vandijck, directeur général adjoint du Centre antipoisons. « Mais un danger particulier se cache cette année dans la hausse de la pauvreté énergétique et des inondations dévastatrices qui ont touché la Wallonie l’été dernier. Afin d’économiser de l’argent ou d’éliminer l’humidité des murs, les gens recherchent des solutions moins coûteuses ou alternatives. Il peut s’agir par exemple d’appareils d’occasion souvent peu sûrs, de générateurs portables ou de feux auxiliaires fonctionnant au gaz, au diesel ou encore au pétrole, pas toujours raccordés à une cheminée.