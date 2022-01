Coronavirus - Le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration en recul après une forte hausse en 2020

Cependant, par rapport à 2019, soit avant la crise sanitaire, le nombre de bénéficiaires en 2021 s'affiche en hausse (+5,6%). Bruxelles devance largement les deux autres Régions en enregistrant une augmentation de 11,5% (contre 4,1% en Flandre et 3% en Wallonie). En juillet 2021, les taux de croissance étaient même négatifs au nord et au sud du pays, Bruxelles faisant toujours figure d'exception bien que la baisse soit générale depuis fin 2020.

Concrètement, 157.087 personnes bénéficiaient du revenu d'intégration sociale en août dernier (derniers chiffres consolidés), soit 73.673 en Wallonie, 44.352 à Bruxelles et 39.062 en Flandre. Parmi ces bénéficiaires, on note une hausse du nombre d'étudiants (sur les huit premiers mois de 2021, les 18-24 ans représentaient un tiers des allocataires). Les "chefs de ménages" sont, eux, moins représentés qu'en 2019. Les femmes sont à l'inverse plus nombreuses à en bénéficier en Flandre, alors que leur proportion reste stable dans les deux autres Régions.