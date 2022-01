Le porte-parole du gouvernement français: «Qui emmerde la vie de qui aujourd’hui?»

Gabriel Attal persiste et signe au lendemain de la sortie polémique d’Emmanuel Macron.

« Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie », clame le chef de l’Etat dans un entretien au Parisien mardi. « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen », a-t-il ajouté.