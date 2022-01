Wout van Aert: «Très dommage que Mathieu van der Poel doive déclarer forfait pour les Mondiaux»

Wout van Aert s’est adressé brièvement à la presse belge après la reconnaissance du parcours de l’épreuve de Herentals (qui se courra ce mercredi à 15h00) et a réagi à l’annonce du forfait de Mathieu van der Poel pour les championnats du monde de cyclocross le 30 janvier à Fayetteville. « C’est dommage pour Mathieu qu’il doive manquer les championnats du monde. Le cyclocross et le cyclisme en général ont besoin de coureurs comme lui ».

Mathieu van der Poel a annoncé mercredi matin qu’il ne sera pas présent aux Mondiaux en raison de problèmes de dos. « J’ai lu cela aussi et c’est bien sûr dommage pour lui », a répondu van Aert. « Il souffre du dos depuis un certain temps maintenant et c’est un problème ennuyeux. J’espère qu’il pourra se rétablir rapidement et qu’il ne devra pas manquer trop de courses ».