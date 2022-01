Uli Hoeness (Bayern): «Ma plus belle expérience? La finale contre l’Atlético Madrid à Bruxelles en 1974»

Victoire en Coupe du Monde, crash aérien, prison : pour ses 70 ans, Uli Hoeness revient dans cette interview sur sa vie mouvementée. Le président d’honneur du FC Bayern détaille ses meilleures décisions et ses plus grosses erreurs. Sans manquer de s’exprimer sur le nouveau gouvernement fédéral.

La famille a son chouchou à quatre pattes. Ben, le chien d’Uli et Susi Hoeness, a eu cinq ans il y a peu. Mais ce mercredi, c’est son maître qui fête son anniversaire : le président d’honneur et membre du conseil de surveillance du FC Bayern fête ses 70 ans. Lors de cet entretien, Ben est présent, et ce croisé labrador reste allongé sans faire de bruit. Uli Hoeness, dont seules vingt personnes ont le numéro de portable, passe un dernier coup de fil sur son smartphone puis s’installe à table avec une tasse de café.

Monsieur Hoeness, comment allez-vous célébrer votre anniversaire ?