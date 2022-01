Les experts du Gems recommandent «strictement» le télétravail à 100%

Avant le Comité de concertation de ce jeudi matin, les experts du Gems ont réaffirmé leurs recommandations. Leur analyse de la situation sanitaire est nuancée. « Elle n’est pas rassurante, en dépit d’une virulence potentiellement moindre du variant omicron. » Ils soulignent l’efficacité de la troisième dose qui divise par dix le risque d’hospitalisation et par vingt le risque d’admission aux soins intensifs, sans que l’on puisse, à ce stade, se prononcer sur la durée de la protection offerte par la troisième dose.

Sur base de cette situation, les experts suggèrent « le maintien des mesures actuelles, sans évolution vers un lockdown complet. » Ils recommandent que les mesures qu’ils ont suggérées dans leurs précédents rapports soient mises en œuvre.

À lire aussi Ecoles: le kern s’accorde sur un retour à 100% en présentiel à partir de lundi

Parmi celles-ci, on relèvera la « recommandation stricte » du télétravail à 100 %, au lieu de 80 % actuellement. Au travail toujours, ils demandent l’annulation de tous les événements de début d’année, telles que les verres de l’amitié. Ils revendiquent aussi la réduction de 50 % de la capacité des transports en commun. Concernant les écoles, ils estiment que la réouverture est possible lundi, même si elle alimentera la cinquième vague. Ils insistent dès lors sur le respect des mesures d’accompagnement (masques, tests, quarantaines, etc .) Pour l’horeca, le statu quo est recommandé (fermeture à 23 heures). Enfin, un gros effort de communication s’impose pour insister sur le fait que le variant omicron n’est pas un virus anodin, mais aussi pour encourager la population à utiliser les autotests, qui remportent un franc succès.