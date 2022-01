Nouveau rebondissement pour Novak Djokovic: l’atterrissage du Serbe retardé à cause d’un problème de visa

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic, qui s’est vu accorder mardi une dérogation médicale par l’État fédéral australien afin de pouvoir disputer l’Open d’Australie, est bloqué à l’aéroport de Melbourne mercredi à cause d’un problème de visa.

Le service fédéral des douanes a contacté le gouvernement de l’État de Victoria, dont Melbourne est la capitale, lorsqu’il a été constaté que l’équipe de Djokovic avait demandé « le mauvais type de visa », indique The Age. Djokovic cherchait à entrer dans le pays avec un visa de travail qui « nécessitait l’accord du gouvernement victorien », selon le quotidien The Australian.

Jaala Pulford, ministre de l’État de Victoria, a déclaré mercredi après-midi dans un tweet que son Etat avait refusé de soutenir cette demande.

Selon The Age, malgré ce refus, Djokovic devrait probablement finir par être autorisé à descendre de son avion et à entrer à Melbourne, et ce problème de visa ne fera que retarder son arrivée.

Mardi, le Serbe avait annoncé, tout sourire, son départ pour Melbourne en vue de disputer l’Open d’Australie, qui débute le 17 janvier, grâce à l’obtention d’une dérogation. Ce qu’a rapidement confirmé la Fédération australienne (TA). L’octroi de cette exemption médicale, dont les raisons n’ont pas été expliquées, a provoqué de vives critiques en Australie, dans les médias, le monde politique et le milieu sportif.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé mercredi qu’il exigerait de Djokovic la preuve que la « dérogation médicale » dont il a bénéficié pour participer à l’Open d’Australie était justifiée, faute de quoi il serait renvoyé « chez lui par le premier avion ».

Le directeur de l’Open d’Australie Craig Tiley a lui aussi exhorté Novak Djokovic à dévoiler la raison de sa dérogation.