Pourquoi Bruxelles veut verduriser Flagey (et ses alentours)

La Région et la commune d’Ixelles ont désigné les bureaux d’architecture chargés de verduriser les places Flagey et Sainte-Croix. Le permis est attendu à la fin de l’année.

Aujourd’hui essentiellement minérales, la place Flagey et sa voisine Sainte-Croix vont se mettre au vert. La commune d’Ixelles et la Région ont sélectionné les bureaux d’architecture chargés de la verdurisation des lieux.

Le budget, qui doit encore être affiné, ne dépassera pas le million d’euros. « Lieu de rencontres culturelles, festives et conviviales très important pour notre Région, la place Flagey fonctionne très bien, il n’est donc pas question de tout changer », plante la ministre Elke Van den Brandt (Mobilité, Groen) qui met par contre l’accent sur l’importance d’y amener une touche végétale. « Nous devons verduriser notre ville pour lui permettre d’être moins émettrice de carbone, la rendre plus résiliente aux inondations et aux vagues de chaleurs mais surtout, parce que les arbres, cela rend heureux. »