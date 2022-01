Météo: l’IRM émet deux alertes jaunes

Mercredi soir, il fera d’abord très nuageux avec de la pluie ou des averses sur la partie orientale du pays et de la neige fondante ou de la neige en haute Ardenne. En cours de nuit, la nébulosité deviendra variable sur la plupart des régions avec un risque de quelques averses, prévoit l’IRM qui émet deux alertes jaunes : aux conditions glissantes et à la marée forte. Le relief ardennais accumulera 5 à 10 cm de neige à l’aube. Les minima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes, 1 ou 2 degrés dans le centre et 4 degrés à la mer. Des plaques de glace pourraient également se former localement.