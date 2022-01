«Emmerder les non-vaccinés»: le calcul risqué du (presque) candidat Macron

C’est une interview choc qu’il a livrée au journal Le Parisien, à travers une rencontre avec des lecteurs. Une interview choc, avec des propos on ne peut plus cash qui ont aussitôt suscité un tollé dans la classe politique. « Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Jusqu’au bout, c’est ça la stratégie », affirme Emmanuel Macron sans détours. On savait le président grand fan des Tontons flingueurs. De là à faire du Audiard sous les ors du Palais…