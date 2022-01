Cyclo-cross: nouvelle balade pour Wout van Aert, qui s’impose largement à Herentals

« WVA » n’a jamais été inquiété mercredi, lui qui a distancé ses concurrents après à peine un tour et demi de course. Le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) a échoué à 1 : 06, Toon Aerts (Baloise – Trek Lions) à 1 : 07.

Seul le rendez-vous de Hulst, en Coupe du monde, a échappé à Wout van Aert, qui a triomphé à Val di Sole et Termonde en Coupe du monde aussi, à Boom et Heusden-Zolder en Superprestige, à Loenhout et Baal dans ce Trophée X2O ainsi qu’à Essen.

Chez les dames, la championne du monde néerlandaise Lucinda Brand s’est imposée en solitaire, devançant ses compatriotes Denise Betsema et Annemarie Worst de respectivement 49 et 59 secondes. Sanne Cant a terminé 4e, au pied du podium.

Brand a empoché la 16e victoire de sa saison et est revenue à 2 secondes de Betsema au général. « Je pensais que j’allais être un peu fatiguée mais tout s’est bien passé. Mon départ n’était pas fantastique mais j’ai pu remonter assez facilement. »

De son côté, Thibau Nys a remporté une troisième course de suite chez les espoirs après ses succès à Loenhout et Baal. Il a devancé le champion du monde néerlandais Pim Roonhaar et Niels Vandeputte. « Je suis dans une bonne période. Tout s’imbrique enfin après une période difficile », a commenté l’Espoir sportif belge de l’année.

Le Néerlandais David Haverdings s’est imposé chez les juniors, devant l’Américain Jack Springer et le Canadien Ian Tackert. Chez les juniores féminines, Leonie Bentveld l’a emporté devant Mirre Knaven et Julia Kopecky.