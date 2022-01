Prix de l’énergie: les contrats fixes en passe de devenir une denrée rare

Même si on est retombé loin des records atteints le 21 décembre dernier – le gaz a culminé ce jour-là à 180 euros/MWh et l’électricité à… 620 euros/MWh ! –, les prix de l’énergie continuent en ce début d’année à se balader en altitude – 93 euros/MWh pour le gaz et jusqu’à 240 euros/MWh pour l’électricité ce mercredi. Dans ces conditions, de plus en plus de fournisseurs (Mega, Octa+…) ont renoncé à proposer des contrats à prix fixes à leurs nouveaux clients.