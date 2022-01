Voyages à l’étranger: du changement pour les Belges qui veulent se rendre au Royaume-Uni

La mesure a pour objectif de ne pas prolonger plus longtemps que nécessaire la période d’isolement. A partir du 11 janvier, les personnes concernées pourront se placer en isolement dès le test rapide.

Le gouvernement britannique a assoupli sa politique de testing dans le cadre du traçage des infections au covid. Les Britanniques asymptomatiques ne devront plus passer de test PCR pour confirmer un résultat positif d’un test rapide, selon les médias outre-Manche.

Par ailleurs, Boris Johnson a annoncé mercredi que le pays allait également assouplir les règles pour les voyages internationaux. A partir de vendredi, les voyageurs n’auront plus à se faire dépister au covid-19 avant leur trajet et n’auront plus, s’ils sont vaccinés, à s’isoler en attendant le résultat d’un test PCR réalisé après leur arrivée, a annoncé le Premier ministre britannique Boris Johnson au Parlement.