Auchan lorgnerait Carrefour

Auchan travaillerait à nouveau sur une éventuelle opération de rachat de Carrefour alors que les précédents pourparlers de l'automne dernier n'ont pas abouti. Auchan aurait discuté avec des fonds d'investissement d'une coopération pour faire une offre.

Entre-temps, l'action Carrefour a progressé durant huit jours consécutifs, soit la plus longue hausse depuis quatre ans. Peu après 15h30, l'action était cotée avec un gain de plus de 4% grâce aux nouvelles rumeurs. Selon l'estimation actuelle, l'entreprise vaut plus de 13 milliards d'euros.