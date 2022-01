David Goffin connaît le nom de son premier adversaire: le match aura lieu cette nuit à Melbourne

Tête de série numéro 4 de son premier tournoi de l’année, le Liégeois, 31 ans, 39e à l’ATP, affrontera au deuxième tour, et pour la première fois sur le circuit, Alex Molcan, vainqueur en entrée de son côté de l’Italien Andreas Seppi (ATP 102), 37 ans, issu des qualifications, 6-4, 6-7 (6/8), 6-3 mercredi.

Seppi avait remplacé dans le tableau l’Australien Nick Kyrgios (ATP 93), forfait, affaibli par des problèmes d’asthme.

Associé au Bulgare Grigor Dimitrov, David Goffin a franchi le cap du premier tour en double en écartant les Néerlandais Matwe Middelkoop et Botic van de Zandschulp 2-6, 6-3, 10/6. Goffin et Dimitrov seront opposés dans la nuit de mercredi à jeudi aussi au Kazakh Aleksandr Nedovyesov et au Pakistanais Aisam Ul Haq Qureshi (N.6) pour une place en quarts de finale.

Melbourne est le premier tournoi ATP auquel David Goffin participe depuis le mois d’août. Le numéro 1 belge avait mis un terme à sa saison 2021 fin août après une défaite contre l’Américain Mackenzie McDonald au 1er tour à l’US Open, en raison d’une blessure au genou gauche.

Goffin était remonté sur le court le 16 décembre pour un match exhibition à l’Open de Caen, où il s’était incliné 6-1, 6-4 face au Français Jules Marie.