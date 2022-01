Faux CST: une fraude impossible à évaluer

Plusieurs médecins et membres de centres de vaccination ont déjà été arrêtés mais les informations ne sont centralisées nulle part, même pas au collège des procureurs généraux. En France, 182.000 faux certificats ont déjà été débusqués.

La fraude prend de l’ampleur. La semaine dernière, le ministère français de l’Intérieur annonçait avoir découvert l’existence de 182.000 faux certificats de vaccination sur son territoire suite à l’ouverture de plus de 400 enquêtes. Ces cas sont avérés, ce qui laisse penser que le nombre de faux documents est bien plus élevé. Plusieurs services enquêtent afin de débusquer les fraudeurs et ceux qui proposent les faux pass moyennant, en général, un montant de 200 euros. Les applications telles que Snapchat ou Telegram sont particulièrement surveillées.