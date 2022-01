Jasper Philipsen: «Je veux gagner au plus haut niveau et le Tour en fait partie»

Comme la grosse majorité du peloton qui s’accorde une respiration pendant la trêve de la nouvelle année, Jasper Philipsen a profité de cette parenthèse festive pour retrouver la Belgique. Quelques moments en famille avant un nouveau stage avec sa formation Alpecin-Fenix, à Ténériffe début du mois de janvier, histoire d’échafauder une saison qui doit permettre au finisseur de Mol de poursuivre son ascension dans le microcosme très select du sprint. C’est que, avec neuf succès en 2021, dont deux étapes de la Vuelta ou le Grand Prix de l’Escaut, le Belge de seulement vingt-trois ans prend définitivement ses aises dans cette caste couronnée. « Chaque année, je veux franchir une marche, même petite, dans ma progression. On va dire que cette année, elle était plutôt grande », explique-t-il posément, lui qui a confirmé cette saison sa capacité à tutoyer les plus gradés du lot. « J’ai gagné pas mal cette année. Voire beaucoup. Je veux donc continuer sur cette lancée et engranger, notamment sur les grandes courses.