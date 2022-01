Au M Leuven, un voyage artistique au pays des étoiles

Je déclare que je n’y connais rien. Mais la vue des étoiles me fait toujours rêver. » Cette profession de foi, inscrite parmi de nombreuses autres sur le mur d’entrée de l’exposition Imaginer l’univers, résume parfaitement le lien unissant les artistes et le cosmos. On la doit à un certain Vincent van Gogh qui, à Arles en 1888, était plus que jamais attiré par ces ciels peuplés de lueurs lointaines et fascinantes.

Ce lien entre l’infini de l’univers et la création artistique est au cœur de l’exposition présentée au musée M de Louvain dans le cadre du festival Big Bang consacré aux rapports entre l’art et la science. Dans ce parcours, le visiteur laisse derrière lui l’agitation du monde extérieur pour pénétrer dans une succession de salles plongées dans une nuit artificielle.