Dix rendez-vous culturels à ne pas manquer en 2022

1

« Avatar 2 » de James Cameron

Décembre

Embarquement pour la planète Pandora et ses fonds marins afin de découvrir ce qui devrait être le plus grand fantasme de cinéma de l’année, un voyage fou attendu par les cinéphiles du monde entier. Après 13 ans de production et de nombreux reports, Avatar 2 devrait sortir le 14 décembre. Le premier opus de James Cameron avait récolté plus de 2,8 milliards de dollars de recettes. Nous serons donc nombreux à vouloir retrouver Jake Sully et Neytiri, devenus parents. La famille sera centrale dans ce « Bora Bora sous stéroïdes » a prévenu le producteur Jon Landau.