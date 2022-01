Les Mondiaux de Cyclo-cross orphelins de Mathieu van der Poel et Wout van Aert

Les organisateurs américains des Mondiaux – qui, en début de saison, se faisaient une joie de s’offrir un duel royal entre Mathieu van der Poel et Wout van Aert – ont fameusement déchanté ce mercredi. Une désillusion en deux temps. D’abord via le Néerlandais qui, malmené par un dos récalcitrant, a opté pour la voie de la raison, puis par le Belge, qui a mis fin à un faux suspense qu’il entretenait depuis plusieurs semaines. Plus que jamais, c’est la chance d’une vie pour la concurrence, dont font partie Eli Iserbyt, Toon Aerts et Tom Pidcock (ce dernier n’est pas encore certain d’en être).