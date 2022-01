Coronavirus: combien de temps reste-t-on contagieux après avoir été contaminé?

Pour l’Inserm, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, « il se déroule en moyenne 5 à 8 jours entre l’infection par le virus et la possibilité de le transmettre à un tiers, que l’on développe des symptômes ou non ».

Cette dernière doit avoir lieu au moins 10 jours après le début des symptômes (ou la date de prélèvement si la personne est asymptomatique) et 48 heures de plus après disparition de la fièvre.

Pour l’Inserm, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, « il se déroule en moyenne 5 à 8 jours entre l’infection par le virus et la possibilité de le transmettre à un tiers, que l’on développe des symptômes ou non. Le risque de transmission est maximal à l’apparition de ces symptômes (lorsqu’on en a), mais il débute en moyenne 2 à 3 jours avant. Ce risque diminue ensuite progressivement à partir du 7e jour suivant l’apparition des symptômes. Il devient limité au-delà de 10 jours et exceptionnel après 14 jours ».

Mais ces durées ne sont que des moyennes et peuvent varier selon la lignée du virus considéré : globalement, plus les symptômes sont sévères et persistent, plus la possibilité de transmettre le virus se prolonge.