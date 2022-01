C’est officiel: Jordi Condom est le nouveau directeur sportif de Waasland-Beveren

Officialisé au coup de sifflet final de la rencontre entre Malines et le RFC Seraing, le divorce avec l’entraîneur Jordi Condom avait été acté bien avant le match et donc le cinquième revers de rang enregistré par le club sérésien. Une vraie décision de commun accord, comme cela a été présenté. Car s’il entrait dans les intentions de la direction du RFC Seraing d’entamer l’année 2022 et la lutte pour le maintien avec un autre technicien que le coach espagnol, Jordi Condom avait déjà marqué son accord pour rejoindre le groupe d’investissement Bolt Football Holdings, un réseau qui rassemble plusieurs clubs, dont Waasland-Beveren, Estoril, Crystal Palace et Alcorcon, et que dirige sur le plan sportif Ivan Bravo, avec qui Condom avait travaillé à l’AS Eupen lorsque Bravo était directeur des opérations sportives d’Aspire pour le club germanophone. Condom et Bravo vont donc collaborer à la direction sportive de ce réseau. Ce mercredi, Waasland-Beveren (D1B) annonce ainsi que Condom est son nouveau directeur sportif.