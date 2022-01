«Je ne me suis jamais entendu avec Waseige»

« C’est la première fois que j’en parle publiquement : je ne me suis jamais entendu avec Robert Waseige. » C’est clair et net. Pourtant, avec le Liégeois (1992-1994), Rudy Moury était systématiquement titulaire…

« Attention, j’ai toujours eu du respect pour lui car c’était un grand entraîneur, même si j’ai davantage apprécié Luka Peruzovic, Daniel Leclercq, à La Louvière, ou Casimir Jagiello, aux Francs Borains, qui aurait mérité d’aller en D1. Cela dit, je reconnais que c’est sous Waseige que j’ai le plus progressé. Mais j’étais sa tête de Turc, à l’instar de Van Meir, Rasquin ou Gérard, qui avaient comme moi un sacré caractère. Par contre, il était nettement plus cool avec Janesvski, Brogno, Zetterberg ou Malbasa ! Alors que nous, il nous rentrait dedans. Cela dit, moi, quand on me chauffait, ça me boostait. N’empêche que j’aurais aimé, parfois, recevoir un petit compliment. »

Le malentendu restera malheureusement éternel…