Bourse de Bruxelles - Une séance de consolidation pour le Bel 20

Dix de ses éléments terminaient en baisse, emmenés par Galapagos (46,27) qui chutait de 3,99%. arGEN-X (302,20) et UCB (97,22) perdaient de même 1,02% et 1,86% alors que Solvay (106,20) s'appréciait de 1,34%. KBC (78,22) et Ageas (48,02) ne progressaient plus que de 0,03% et 0,33%, AB InBev (56,00) reperdant 0,66%. Proximus (17,06) abandonnait 1,84% alors que Telenet (32,42) conservait une avance de 1,63%, Orange Belgium (19,72) et Bpost (8,06) gagnant par ailleurs 0,61% et 2,42%. Ackermans (173,20) valait 1,64% de plus que la veille, Melexis (103,90) regagnant 1,37% alors que Elia (113,60) et Sofina (426,20) reculaient de 1,90% et 1,11%. Aperam (49,57) et Umicore (35,60) restaient positives de 0,34% et 0,14%, Colruyt (38,00) et Ahold Delhaize (30,79) gagnant 0,90% et 1,07%.

Hors indice, Nyrstar (0,32) reperdait 15,1% après son envol de 51,2% de la veille, CFE (129,00) rebondissant de 5,7% après son recul de 3,2%. Deceuninck (3,60) et Recticel (19,22) valaient 1,1% et 3,5% de plus que mardi, Tessenderlo (35,50) et SmartPhoto (33,00) gagnant 1,5%. Agfa-Gevaert (3,88) et Barco (19,85) étaient en hausse de 1,7% chacune, Lotus Bakeries (6.020,00) gagnant 1,2% supplémentaire. Acacia Pharma (1,41) et Advicenne (9,55) bondissaient enfin de 3,8% et 6% alors que Onward Medical (9,81) chutait de 4,9%.