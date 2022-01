«Réparation et réconciliation»: un Codeco plus politique que décisionnel

Le Comité de concertation ce jeudi sera très com’politique : De Croo en tête, on veillera surtout à réparer les dégâts après le clash avec la culture et l’opinion publique, aussi se réconcilier avec les experts, en plus de bien mesurer la vague omicron.

Ce pourrait être une encyclique : « Réparation et réconciliation ». Le Comité de concertation ce jeudi a surtout cette fonction œcuménique : réparer les dégâts après la vague de contestation suscitée par la décision, il y a dix jours, de fermer la culture (rouverte ensuite sur injonction du Conseil d’Etat), réconcilier les responsables politiques et les experts, avec eux l’opinion publique et diffuser des messages de prévention. Alexander De Croo se lance dans une opération de com’, au sens noble du terme s’entend. Légitimement, le Premier ministre, un peu le pape du Codeco, veut tourner la page 2021, année grave qui s’est achevée dans la confusion la plus totale, pour en ouvrir une nouvelle, 2022, sous de meilleurs auspices.