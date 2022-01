Podcast – Quelle liberté d’expression pour les sportifs? La liberté des footballeurs s’arrête-t-elle là où commence celle de leur employeur ? Les sportifs peuvent-ils se plaindre de leur coach en interview ? Après la mini-tempête Romelu Lukaku, on essaye de comprendre si un travailleur a le droit de critiquer son employeur.

Par Pierre Fagnart Publié le 5/01/2022 à 18:34 Temps de lecture: 1 min

Une interview donnée à un média italien, un peu de ressentiment et des regrets : le début de l’année est compliqué pour Romelu Lukaku. Sanctionné par son entraîneur, puni financièrement par son club et conspué par ses supporters, il a finalement fait amende honorable et s’est excusé en vidéo. Avant de voir sa réaction sur le terrain, on s’est posé deux questions : le footballeur est-il un travailleur comme un autre et Romelu aurait il mieux fait de se taire ? Dans ce podcast, on y répond avec Fanny Declercq du service Forum.