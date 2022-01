Affaire Lukaku: les joueurs de foot ne peuvent-ils s’exprimer que du pied?

Va-t-on vers une communication lissée et totalement contrôlée dans les clubs ? On peut le craindre après la polémique suscitée par les propos de Romelu Lukaku. Le foot a pourtant besoin de la sincérité de ses stars.

Une séance de contrition et une amende pas piquée des hannetons (500.000 €) ne suffiront pas à totalement effacer l’ardoise, Romelu Lukaku va devoir trimer avec ardeur pour reconquérir la confiance de ses collègues de travail et le cœur des fans de Chelsea. Les principes de l’Anversois sont inaltérables, aussi solides que ses muscles : il assumera tout, ses propos – maladroits mais sincères – et ses erreurs. L’émoi que cette interview accordée à un média italien a généré est néanmoins proportionnel à la stature d’un des meilleurs attaquants de la planète foot et à la popularité d’un sport universel, qui démultiplie l’impact de chaque acte, de la moindre parole. La sanction est à l’avenant.