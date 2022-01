La durée de la quarantaine indiquera votre statut vaccinal

Les nouvelles règles de quarantaine qui rentreront en vigueur ce lundi 10 janvier ont un effet pernicieux : elles peuvent dévoiler à l’employeur votre statut vaccinal. Étant donné que les covid positifs (qu’ils soient vaccinés ou non) seront couverts par un certificat d’isolement et que les contacts à haut risque qui ont reçu trois doses, deux doses depuis moins de cinq mois ou ont eu la maladie dans les cinq derniers mois ne doivent plus faire de quarantaine, ne seront plus couverts par un certificat de quarantaine que les non-vaccinés ou ceux qui ne sont pas totalement vaccinés. Mais si ceux qui n’auront pas encore reçu leur booster ou sont doublement vaccinés depuis plus de cinq mois ne resteront en quarantaine que trois jours, les non-vaccinés devront observer une quarantaine de six jours. Il sera donc facile pour l’employeur de déduire qu’un travailleur en quarantaine six jours ne peut être que non-vacciné. Or, un employeur n’est pas censé être au courant du statut vaccinal de ses employeurs.