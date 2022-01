Après les excuses verbales, Romelu Lukaku veut s’exprimer sur le terrain: il est titulaire avec Chelsea face à Tottenham

Si les Reds ont annoncé mercredi que leur demi-finale face aux Gunners, dont le match aller était prévu jeudi à Londres, est reporté d’une semaine en raison d’un grand nombre de cas de Covid-19 chez les visiteurs, le derby 100 % londonien entre les Blues et les Spurs a bien lieu ce mercredi soir.

Sorti en huitièmes de finale, Manchester City a abandonné la Coupe de la Ligue qu’il monopolisait depuis quatre saisons. Chelsea, Liverpool, Arsenal et Tottenham vont à présent tout faire pour lui succéder sur le trône vacant.

Pour Romelu Lukaku, c’est un match particulier. À la suite d’une interview donnée à « Sky Sports Italie », le buteur des Diables rouges, qui avait exprimé son mécontentement au sujet de sa situation actuelle dans son club, avait été écarté du groupe pour le duel de dimanche face à Liverpool (2-2) en Premier League.

« Big Rom » s’est ensuite excusé auprès de son coach, de ses équipiers et même des fans à Chelsea. Ainsi, il a pu retrouver une place dans le noyau des Blues et espère retrouver le chemin des filets afin de faire oublier au plus vite cette histoire. Surtout que pour affronter Tottenham à domicile, il est titulaire.