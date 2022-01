La saison 2 de «Mauve» sur les coulisses d’Anderlecht diffusée sur VOOsport World

« VOOsport World est ravi de proposer la saison 2 de ce documentaire exclusif Inside en 4 volets sur les coulisses du Sporting d’Anderlecht : comment le Sporting de demain se réinvente avec son équipe et avec ambition. VOOsport World vous offre la chance de découvrir un nouveau chapitre inédit dans la vie du club, en compagnie des acteurs de ce renouveau », énonce Jean-François Remy, rédacteur en chef de VOOsport World.

« MAUVE ». est la suite du documentaire en 4 parties sur le retour des Mauves et Blancs. Une occasion unique pour les supporters de s’immiscer dans les coulisses de leur club et de vivre des moments privilégiés en compagnie de l’entraîneur Vincent Kompany, de la génération de talents Made in Neerpede et de la nouvelle direction.